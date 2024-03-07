Kemik kıran gitaristin savunması yok artık dedirtti! Sevgilisini darp eden Can Tunaboylu'ya 6 yıl 6 aya kadar hapis istemi
'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubu gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, ünlü isim tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Aybike Çelik sosyal medya hesabından maruz kaldığı şiddetin büyük izlerini de paylaşmıştı. Savcılık soruşturmasını tamamladı. Tunaboylu'nun 6 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Çelik'in gözaltında morarma, göz içinde kanama ve bileğinde kırık tespit edilirken Tunaboylu'nun ilginç savunması "Yok artık" dedirtti.
Şarkıcı Aybike Çelik, Yüzyüzeyken Konuşuruz müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu'nun kendisini darp ettiğini açıkladı. Sosyal medyada şiddetin fotoğraflarını yayınlayan genç kadın, şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar 3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından ağır şekilde darp edildim, 13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum. Bana işkence uygulamış bu şahsın hiçbir şey yapmamış gibi hayatına devam etmesi sinirlerimi bozuyor. Yaşadığım olay bir kez olmuş bir olay değil, 6 ay boyunca sistematik şiddete maruz kaldım"
Soruşturma tamamlandı: Karakola da şikayette bulunan genç kadının yaşadıklarının ardından savcılık soruşturmasını tamamladı.
Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre olay 4 Ağustos 2023 günü İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Aybike Çelik ile sevgilisi Can Tunaboylu birlikte yaşıyordu.
Gece 02.00 sularında ikili arasında tartışma yaşandı. Can Tunaboylu kız arkadaşının tırnaklarını onun göğsüne bastırarak kırdı, genç kadını savurdu. Bunlar da yetmezmiş gibi yüzüne yumruk da atan Tunaboylu, talihsiz kadının kolunu burkup suratına tükürdü ve küfretti.