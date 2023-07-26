Kemer 35 saattir cayır cayır yanıyor! Alevler gece yeniden yükseldi, yoğun müdahale devam ediyor!
Antalya’nın Kemer ilçesindeki orman yangını, 35’inci saatinde de devam ediyor. Dün gece saatlerinde gece görüşlü helikopterlerin çalıştığı bölgede havanın aydınlanmasıyla birlikte ara veren diğer helikopter ve uçaklar da çalışmalarına kaldığı yerden devam etmeye başladı.
Kemer ilçesinde dün akşam sat 21.08’de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Sabah saatlerinde kontrol altına alınmak üzere olan yangın, öğle saatlerine doğru rüzgarın şiddetiyle geniş bir alana yayıldı.
Bin 50’nin üzerinde personelin karadan müdahale ettiği yangın söndürme çalışmalarına 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazözle destek verildi.
Dar kanyona sıkıştırdılar
Öğle saatlerinden sonra ise hava müdahalesi yoğunlaştı. Yangına yakın kısımdaki denizden su alan helikopter ve uçaklar, yangın bölgesine sortiler düzenleyerek su bıraktı.
Geniş alana yayılan yangın, yoğun hava söndürme çalışmaları neticesinde dar bir kanyona sıkıştı. Bölgedeki vatandaşlar ve turistler de söndürme çalışmalarını ilgiyle takip etti, çoğunluğu o anları cep telefonuyla kaydetti.