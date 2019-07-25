Kemal Yücel evlat acısını kalbine gömdü! Çocuklara umut oldu

Çocukların hastanelerde yaşam mücadelesi vermesini değil, parklarda oyun oynamasını istediğini anlatan Yücel, "Hastanelerde hayata tutunmak için çaresizce bekleyen çocuklarımız var. Oğlum için de bir yaşam mücadelesine girdik ama bu mücadeleyi kaybettik. Bunalımdan çıkabilmek, evlat acısını umuda dönüştürebilmek için bir kampanya içine girdim. Acımı umuda dönüştürdüm. Hayatımı çocuklara adadım." dedi.