Kemal Sunal'lı reklam filmi konuşuluyor! Sosyal medyada olay oldu
Sinemamızın unutulmaz komedi oyuncusu Kemal Sunal, ölümünden 20 yıl sonra Ziraat Bankası'nın reklamıyla izleyicinin karşısına çıktı. Çok konuşulan Kemal Sunal'lı reklam filmi sosyal medyayı ikiye böldü.
Koronavirüs salgını ve doğal felaketler nedeniyle geçtiğimiz sene acılarla dolu bir yıl oldu. Dünyanın içinde bulunduğu zor zamanlara inat Kemal Sunal 2021’de Türkiye’ye #SenHepGülümse dedi. Plastik makyajla Kemal Sunal’a benzetilen Gaziantepli sanatçı Mehmet Kurt’un oynadığı reklam filminde tebessüme vurgu yapıldı. Bilgisayar efektlerinden de yararlanılan filmi sosyal medyada beğenen de oldu, beğenmeyen de.
Ziraat Bankası, 2021 yılı için hazırladığı #SenHepGülümse başlıklı reklam filminde Kemal Sunalı oynattı.
İki buçuk saat süren makyajla Kemal Sunal'a birebir benzetilen oyuncu Mehmet Kurt, “Kemal Sunal’ı canlandırmak benim için onur ve gururdur. Öyle usta bir ismi canlandırıyordum ki, hata yapmaktan korktum. O yüzden çok sade ve temiz oynamaya çalıştım” dedi.
Deep Fake teknolojisinden de yararlandığı fark edilen reklam bir anda sosyal medyanın diline dolandı.