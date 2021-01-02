Kemal Sunal'lı reklam filmi konuşuluyor! Sosyal medyada olay oldu

İki buçuk saat süren makyajla Kemal Sunal'a birebir benzetilen oyuncu Mehmet Kurt, “Kemal Sunal’ı canlandırmak benim için onur ve gururdur. Öyle usta bir ismi canlandırıyordum ki, hata yapmaktan korktum. O yüzden çok sade ve temiz oynamaya çalıştım” dedi.