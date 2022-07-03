Kemal Sunal'ın vefatının 22. yılında Ali Sunal ilk kez o fotoğrafı paylaştı! Birçok ünlü isimden özlem dolu mesajlar...
Tosun Paşa'dan İnek Şaban'a, Sakar Şakir'den Salako'ya, hayat verdiği karakterlerle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Kemal Sunal vefatının üzerinden 22 yıl geçti. 'Türkiye'yi Güldüren Adam' lakabıyla hafızalarda yerini alan Kemal Sunal bugün vefatının 22. yılında özlem ve saygı dolu mesajlarla anılıyor. Çocuk yaşlı demeden herkesin yüzünü güldürebilen yegane değerlerden olan Sunal'ı başta Ali Sunal, Gül Sunal ve Ezo Sunal olmak üzere bakın hangi isimler unutmadı...
Gülmesi ve güldürmesiyle milyonların kalbinde taht kuran, bugün vefatının 22. yıldönümünde özlemle sevgiyle anılan 'Gülen Adam' Kemal Sunal, Türk sinema tarihine ismini altın harflerle yazmıştır. Usta oyuncu Kemal Sunal, Türk komedisi denince akla ilk gelen isimlerden birisidir. Yeşilçam'ın en görkemli döneminin yıldızlarından olan Kemal Sunal, bugün bile yayınlanan filmleriyle herkesi güldürebilmeyi başarmıştır.
Usta oyuncu Kemal Sunal kimdir?
Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 yılında Malatya'da doğdu. Annesi ev hanımı, babası Migros'ta işçi olan Sunal, üç kardeşin en büyüğüydü.
Çocukluk yıllarını Küçükpazar'da geçiren Sunal, okul hayatına Mimar Sinan İlkokulu'nda başlayarak Vefa Lisesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde öğrenimine başlayan başarılı oyuncu, 12 Eylül döneminde okulu bırakmış ancak sonrasında geri dönüp öğrenimini tamamlamıştır. Eğitim hayatı boyunca çeşitli işlerde çalışan sanatçı fabrikada çalışmış, ayrıca elektrikçide çıraklık yapmıştır.
1974 yılında Gül Sunal ile hayatını birleştiren Kemal Sunal'ın, Ali ve Ezo adlarında, biri erkek diğeri kız olmak üzere iki çocuğu vardır.