Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal doğum yaptı Gül Sunal duygulandırdı
Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın kızları Ezo Sunal, anne olmanın mutluluğunu yaşadı.
2018 yılında nikah masasına oturan Ezo Sunal-Ömer Öztüyen çiftinin bebekleri dünyaya geldi. İlk kez anne-babalık duygusunu yaşayan ikili, kızlarına Nova adını verdi. Nova bebek, 51 cm ve 3.880 gram olarak doğdu. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Güzel haberi Sunal'ın annesi Gül Sunal ve ağabeyi Ali Sunal duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ali Sunal, "Ailemize hoş geldin canım Nova, güzelim Nova" mesajını paylaştı.
Anne Gül Sunal ise, "Kemal bir kız torunumuz daha oldu. Adı Nova... Manası 'parlayan yıldız...' İnşallah ışıl ışıl bir hayatı olsun" sözleriyle müjdeli haberi duyurdu.
Show TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal, önceki gün anne olmak için gün sayan kardeşi Ezo Sunal ile bir araya gelmişti. Sunal, kardeşi ile birlikte çekilen karesine "3... 2... 1... Sabahı zor edeceğiz bu gece. Sağlıkla gel canımın canı yeğenim" notunu düşmüştü.