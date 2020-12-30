Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal bebek beklediğini müjdesini verdi pozlarını paylaştı

Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın oyuncu kızları Ezo Sunal, 2014 yılından beri birlikte olduğu müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlenmişti. Evliliklerini basından uzakta yaşayan ikili, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.