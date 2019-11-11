Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal bilinmeyenleri anlatıp Cüneyt Arkın itirafında bulundu
Doğum gününü 10 Kasım'da değil de 11 Kasım'da kutlayan Kemal Sunal, sevenlerinin kalbinde 75. yaşına bastı. Eşi Gül Sunal, bilinmeyenlerini anlattı.
Yeşilçam efsanesi, usta oyuncu Kemal Sunal, 10 Kasım doğumlu, ancak "Atam'ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem" diyerek doğum gününü 11 Kasım'da kutlardı. Bugün tüm sevenlerinin kalbinde 75. yaşına basan Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, gazeteci İpek Özbey'e usta oyuncu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
'Gel Bir Kahve İçelim' kitabıyla eşi Kemal Sunal'a dair bilinmeyenleri anlatan Gül Sunal'ın röportajından tatlı anılar...
Kaç yaşındaydınız tanıştığınızda? Nasıl tanıştınız?: ''Ben 20, Kemal 29. O sahnedeydi, ben seyirciler arasında. Havuz sahnesi var. O havuza girmiş, bekçi geliyor, çamaşırları kucağında duruyor. Yani repliği yok, öylece durduğu bir sahne. Orada göz göze geldik. İki buçuk sene mektuplaştık...''
En çok nesinden etkilendiniz?: ''Gözlerinden. Kemal'in gözleri, birçok insana albenisi olmayan bir çift göz gibi gelebilir ama çok derin bakardı. Çok hüzünlüydü bir kere. Ona ne yaparsanız yapın ya da o size ne yaparsa yapsın, en sonunda 'Aman üzülmesin' dersiniz. Bebek gibi. Ezo bile ilkokuldayken ona bebek gibi bakıyordu. Hepimize merhamet duygusunu çok ağır yaşatıyordu.''
Filmlerinin dışında çok ciddi biri olduğu şehir efsanesi miydi yani?: ''Kemal utangaç biriydi. Çok mütevazıydı. Böyle Kemal Sunal falan dedikleri zaman ne yapacağını şaşırır, kabuğuna çekilirdi. Mesela siz buraya gelseniz, yine yadırgar ama sonra güvenirse çok keyifli olurdu. Birçok arkadaşımız var, söyleyip gülüyorlar, söyleyip gülüyorlar, öyle değil. Ağzının içinden mır mır bir şey söyler, onu yakalarsanız günlerce gülersiniz. Çok güzel gözlem yapardı. Sabahları uyanır, ben salonda bir şeyle uğraşıyor olurdum. O Ciguli taklidi yapardı. Başka gün, başka biri gibi girerdi.''