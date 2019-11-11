Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal bilinmeyenleri anlatıp Cüneyt Arkın itirafında bulundu

Filmlerinin dışında çok ciddi biri olduğu şehir efsanesi miydi yani?: ''Kemal utangaç biriydi. Çok mütevazıydı. Böyle Kemal Sunal falan dedikleri zaman ne yapacağını şaşırır, kabuğuna çekilirdi. Mesela siz buraya gelseniz, yine yadırgar ama sonra güvenirse çok keyifli olurdu. Birçok arkadaşımız var, söyleyip gülüyorlar, söyleyip gülüyorlar, öyle değil. Ağzının içinden mır mır bir şey söyler, onu yakalarsanız günlerce gülersiniz. Çok güzel gözlem yapardı. Sabahları uyanır, ben salonda bir şeyle uğraşıyor olurdum. O Ciguli taklidi yapardı. Başka gün, başka biri gibi girerdi.''



