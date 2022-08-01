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Kemal Sunal'ın amcasıyım deyip herkesi dolandırdı! Ali Sunal soluğu mahkemede aldı

Kemal Sunal'ın amcasıyım deyip herkesi dolandırdı! Ali Sunal soluğu mahkemede aldı

Yeşilçam'ın efsanevi ismi Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, kendisini Kemal Sunal'ın amcası olarak tanıtan ve çektiği filmle köy halkını dolandırdığı iddia edilen Halit Sunal'dan şikayetçi oldu. Babasının adının böyle bir olayda geçmesinden çok rahatsız olan Ali Sunal "Dolandırıcılık haberleriyle babamın itibarını zedeledi, tehdit içeren mesajlarıyla aile huzurumuzu bozdu" dedi.

Kemal Sunal'ın amcasıyım deyip herkesi dolandırdı! Ali Sunal soluğu mahkemede aldı

"Çöpçüler Kralı", "Hababam Sınıfı", "Tokatçı" ve "Süt Kardeşler" gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarıyla hafızalara kazınan Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde uçakta kalp krizi geçirerek 55 yaşında aramızdan ayrılmıştı.

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Kemal Sunal'ın amcasıyım deyip herkesi dolandırdı! Ali Sunal soluğu mahkemede aldı

Vefatının üzerinden yıllar geçse de 7'den 70'e herkesin en sevdiği isimler arasına adını yazdıran Kemal Sunal'ın çocukları Ezo Sunal ve Ali Sunal bir süredir 'dolandırıcılık' iddiaları nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiriyor. 

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Kemal Sunal'ın amcasıyım deyip herkesi dolandırdı! Ali Sunal soluğu mahkemede aldı

İddialara göre; kendisini Kemal Sunal'ın amcası olarak tanıtan Halit Sunal, çektiği filmle insanları dolandırdı. Babasının adının kullanıldığını duyan Ali Sunal ise hemen soluğu mahkemede aldı.

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Kemal Sunal'ın amcasıyım deyip herkesi dolandırdı! Ali Sunal soluğu mahkemede aldı

Böyle bir akrabaları olmadığını savunan Ali Sunal, "Bu isimde bir amcamız yok. Dolandırıcılık haberleriyle babamın itibarını zedeledi, tehdit içeren mesajlarıyla aile huzurumuzu bozdu" diyerek Halit Sunal'a dava açtı.

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