Kemal Sunal'ın amcasıyım deyip herkesi dolandırdı! Ali Sunal soluğu mahkemede aldı

Vefatının üzerinden yıllar geçse de 7'den 70'e herkesin en sevdiği isimler arasına adını yazdıran Kemal Sunal'ın çocukları Ezo Sunal ve Ali Sunal bir süredir 'dolandırıcılık' iddiaları nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiriyor.