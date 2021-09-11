Kemal Sunal'ın ailesi Sinan Çetin Propaganda filmi telif hakkı davasını kazandı
Usta oyuncu merhum Kemal Sunal'ın ailesi, Sinan Çetin imzalı 'Propaganda' filminden telif hakkı alamadıkları gerekçesiyle açtıkları davayı kazand.
Türk sinemasının usta oyuncularından merhum Kemal Sunal’ın ailesi, ‘Propaganda’ adlı filmden telif hakkı alamadıkları iddiasıyla Sinan Çetin’e ait Plato Film’e açtığı davayı kazandı. Mahkeme, 307 bin 502 liranın Sunal’ın ailesine verilmesine hükmetti. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, 21 yıl önce hayatını kaybeden Kemal Sunal’dan geriye mirasçısı olarak eşi Gül Sunal ile çocukları Ali ve Ezo Sunal kaldı.
Kemal Sunal, 1999 yapımı ‘Propaganda’ adlı filmde başrol oyuncusuydu. Kemal Sunal, filmdeki oyunculuğu ve film üzerindeki haklarının düzenlenmesi için davalı Plato Film şirketiyle oyuncu sözleşmesi imzaladı.
İddiaya göre, Kemal Sunal, filmin hasılat geliri üzerinden 500 bin kişiye kadar yüzde 10, filmin diğer gelirlerinden de yüzde 10’unu alacaktı.
Davaya konu film, televizyon kanallarında defalarca gösterildi, DVD ve CD satışları yapıldı. Ancak sözleşmeden doğan haklarına dair Kemal Sunal’a ve mirasçılarına herhangi bir ödeme yapılmadı.