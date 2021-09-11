Kemal Sunal'ın ailesi Sinan Çetin Propaganda filmi telif hakkı davasını kazandı

Türk sinemasının usta oyuncularından merhum Kemal Sunal’ın ailesi, ‘Propaganda’ adlı filmden telif hakkı alamadıkları iddiasıyla Sinan Çetin’e ait Plato Film’e açtığı davayı kazandı. Mahkeme, 307 bin 502 liranın Sunal’ın ailesine verilmesine hükmetti. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, 21 yıl önce hayatını kaybeden Kemal Sunal’dan geriye mirasçısı olarak eşi Gül Sunal ile çocukları Ali ve Ezo Sunal kaldı.