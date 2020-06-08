Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı satışa sunuldu

Avrupa Merkez Bankası onayıyla 5 bin adet basılan koleksiyon paralarının yarısı Türkiye'de, diğer yarısıysa başta Avrupa olmak üzere dünyada satışa çıktı. Hatıra para, Türkiye'deki çeşitli internet sitelerinde 70 TL'den satılıyor.