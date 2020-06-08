Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı satışa sunuldu
Usta oyuncu Kemal Sunal için ölümünün 20. yılında Euro kağıdı üzerine kendi fotoğraflarının yer aldığı hatıra para basıldı ve tüm dünyada satışa sunuldu.
3 Temmuz 2000'de film çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 56 yaşında yaşamını yitiren Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıldönümü yaklaşırken onun anısına hatıra para basıldı.
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Avrupa Merkez Bankası onayıyla 5 bin adet basılan koleksiyon paralarının yarısı Türkiye'de, diğer yarısıysa başta Avrupa olmak üzere dünyada satışa çıktı. Hatıra para, Türkiye'deki çeşitli internet sitelerinde 70 TL'den satılıyor.
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Euro banknotlarının basıldığı Fransa'daki Oberthur Fiduciaire matbaalarında hatıra ve tanıtım amaçlı "0 Euro" olarak üretilen paranın ön yüzünde Kemal Sunal'ın çizimleri, arka yüzünde Avrupa ülkelerinin simgeleri yer aldı.
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Ayrıca Kemal Sunal hatıra parası tedavüldeki avro banknotları ile aynı güvenlik özelliklerine sahip.
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