Kemal Sunal sözleri tartışma çıkardı! Nurgül Yeşilçay kendine gelemedi: Akli melekelerimi yitirmeden...
Ünlü isim Nurgün Yeşilçay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tartışma çıkardı. 'Kemal Sunal' sahnelerinin deprem sonrası paylaşılmasına yönelik eleştirilerde bulunan Nurgül Yeşilçay'a Berna Laçin cevap verdi. Nurgül Yeşilçay, bu kez verdiği röportajla gündeme geldi. İşte haberin ayrıntıları...
Asmalı Konak dizisi ile hafızalara kazınan ünlü isim Nurgül Yeşilçay’ın son paylaşımı dikkat çekti. Yaşanan depremlerin ardından Kemal Sunal’ın Kapıcılar Kralı’ndan bir sahnesinin paylaşılmasını eleştiren Yeşilçay’a, Berna Laçin de kayıtsız kalamadı.
Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından “Arkadaşlar Kemal Sunal filmleri koyup “Vay be adam bugünleri görmüş” yazıyorsunuz ya!” sözleri ile başladığı açıklamasında şöyle devam etti:
“Yani ayıptır söylemesi ama rahmetli Kemal Bey maalesef sadece bir oyuncuydu! Senaryolarını o yazmıyordu! Mesela Kapıcılar Kralı senaryosu Umur Bugay;)) gibi gibi…"
Güzel oyuncu Levent Kırca’nın kendi skeçlerini yazdığını söyledi ve açıklamasına “‘Vay be adam bugünleri görmüş’ kişisi (Levent Kırca) olabilir! İkisi de mükemmel o ayrı” sözlerini ekledi.