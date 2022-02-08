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Kemal Sunal Barış Manço'nun hayatı film oluyor! Dünya devi Disney Plus düğmeye bastı: Telif hakları...

Kemal Sunal Barış Manço'nun hayatı film oluyor! Dünya devi Disney Plus düğmeye bastı: Telif hakları...

Türkiye pazarına açılmak için çalışmalara hız kesmeden devam eden Disney Plus, dikkat çeken projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Kemal Sunal Barış Manço'nun hayatı film oluyor! Dünya devi Disney Plus düğmeye bastı: Telif hakları...

Dijital platform olan Disney Plus, yakın zamanda Türkiye pazarına açılacağını açıklamıştı. Neredeyse tamamen dijitale dönen televizyon sektörü için yeni bir umut olan Disney Plus, birçok heyecanlandıran yapım haberi vermişti.

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Kemal Sunal Barış Manço'nun hayatı film oluyor! Dünya devi Disney Plus düğmeye bastı: Telif hakları...

Disney Plus’tan gelen yeni haberde; birçok filmde yer alan Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın hayatı ve filmlerinin yer alacağı yapım için düğmeye bastıklarını açıkladı.

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Kemal Sunal Barış Manço'nun hayatı film oluyor! Dünya devi Disney Plus düğmeye bastı: Telif hakları...

Platform yetkilileri 2000 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncu Kemal Sunal’ın hayatını konu alan yapım için Sunal ailesinden telif haklarını almak için görüşmeler başladı.

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Kemal Sunal Barış Manço'nun hayatı film oluyor! Dünya devi Disney Plus düğmeye bastı: Telif hakları...

Disney Plus belgeseli için adı geçen bir diğer büyük sanatçı Barış Manço oldu. 

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