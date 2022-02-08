Kemal Sunal Barış Manço'nun hayatı film oluyor! Dünya devi Disney Plus düğmeye bastı: Telif hakları...
Türkiye pazarına açılmak için çalışmalara hız kesmeden devam eden Disney Plus, dikkat çeken projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor.
Dijital platform olan Disney Plus, yakın zamanda Türkiye pazarına açılacağını açıklamıştı. Neredeyse tamamen dijitale dönen televizyon sektörü için yeni bir umut olan Disney Plus, birçok heyecanlandıran yapım haberi vermişti.
Disney Plus’tan gelen yeni haberde; birçok filmde yer alan Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın hayatı ve filmlerinin yer alacağı yapım için düğmeye bastıklarını açıkladı.
Platform yetkilileri 2000 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncu Kemal Sunal’ın hayatını konu alan yapım için Sunal ailesinden telif haklarını almak için görüşmeler başladı.
Disney Plus belgeseli için adı geçen bir diğer büyük sanatçı Barış Manço oldu.