Kemal Kılıçdroğlu 23 Nisan'ı torunları İpek ve Barış ile kutladı! Önce depremzede çocuklar sonra...
CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı TBMM'deki makamında önce depremzede çocuklarla ardından da torunları İpek ve Arda ile kutladı...
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, oğlu Kerem ve gelini Mine Kılıçdaroğlu’nun ikizleri İpek ve Barış ile buluştu. Kılıçdaroğlu, depremzede çocuklarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.
CHP Genel Başkanı ve Mille İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla depremzede çocuklarla görüştü.
Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamında, Adıyaman ve Hatay'dan gelen depremzede çocuklarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, sohbet ettiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem ve gelini Mine Kılıçdaroğlu da ikiz çocukları İpek ve Barış'la birlikte Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.