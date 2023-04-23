Kemal Kılıçdroğlu 23 Nisan'ı torunları İpek ve Barış ile kutladı! Önce depremzede çocuklar sonra...

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, oğlu Kerem ve gelini Mine Kılıçdaroğlu’nun ikizleri İpek ve Barış ile buluştu. Kılıçdaroğlu, depremzede çocuklarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.