Kemal Kılıçdaroğlu'na ünlü senaristten tepki! 'O söz benim' diyen İsa Yıldız: Ya telif haklarımı verin ya da!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı açıklandıktan sonra konuşma yapmıştı. Yunus Emre dizisinin senaristi İsa Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun o konuşmada kullandığı sözlerin kendisine ait olduğunu ifade ederek telif haklarını istedi. İşte ayrıntılar...
Altılı Masa'nın, Saadet Partisi'nde bir araya gelmesinin ardından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu. Adaylığı açıklanan Kılıçdaroğlu burada konuşma yapmıştı.
Bir dönem yayınlanan Yunus Emre dizisinin senaristlerinden İsa Yıldız'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı seçim konuşmasına ilginç bir çıkış geldi.
Kılıçdaroğlu seçim konuşmasında Yunus Emre'den alıntı yaptığını ifade ederek "Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz" demişti.
Sabah'ın haberine göre Senarist Yıldız, bu sözün kendisine ait olduğunu söyledi. Yıldız, Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle tepki gösterdi.