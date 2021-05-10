Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener iftarda buluştu

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mukaddes olan bu ayda, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ile iftarda buluştuk. Meral Hanım'ın Anneler Günü'nü de kutladım. Hayatın manevi zenginlikleri hepimizin olsun." değerlendirmesini yaptı.