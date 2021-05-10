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Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener iftarda buluştu

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener iftarda buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iftarda bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener iftarda buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iftarda bir araya geldi. Akşener, iftar yemeğine ilişkin fotoğraf paylaşarak Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

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Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener iftarda buluştu

İYİ Parti Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine iki liderin iftarda buluştukları belirtildi.

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Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener iftarda buluştu

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mukaddes olan bu ayda, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ile iftarda buluştuk. Meral Hanım'ın Anneler Günü'nü de kutladım. Hayatın manevi zenginlikleri hepimizin olsun." değerlendirmesini yaptı.

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Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener iftarda buluştu

Akşener de sosyal medya hesabından, "Bu akşam iftarımızı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte yaptık. Gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.

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