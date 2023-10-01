Kemal Kılıçdaroğlu Tunç Soyer'in kızının nikah şahidi oldu! Tavsiyede bulunup nikah cüzdanını geline verdi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kızının nikah törenine katıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tunç Soyer ile Neptün Soyer’in kızı Duygu Soyer, yaşamını mimar Çağan İzgi ile birleştirdi.
Nikah töreninde çiftin şahitliklerini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Defne Soyer ve Yağız İzgi yaptı. Nikahı Tunç Soyer kıydı, törende Hüsnü Şenlendirici sahne aldı.
Nikah töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Böylesine güzel bir düğünde sizlerle bir arada olmak benim için çok önemli. Sizlere güzel torunlar verecekler, sakın ola ki o torunlar Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ayrılmasınlar. Arada bir tartışacaksınız ama barışmayı da unutmayın." tavsiyesinde bulunduktan sonra nikah cüzdanını Duygu Soyer'e teslim etti.