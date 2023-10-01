Kemal Kılıçdaroğlu Tunç Soyer'in kızının nikah şahidi oldu! Tavsiyede bulunup nikah cüzdanını geline verdi

Nikah töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Böylesine güzel bir düğünde sizlerle bir arada olmak benim için çok önemli. Sizlere güzel torunlar verecekler, sakın ola ki o torunlar Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ayrılmasınlar. Arada bir tartışacaksınız ama barışmayı da unutmayın." tavsiyesinde bulunduktan sonra nikah cüzdanını Duygu Soyer'e teslim etti.