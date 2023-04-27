Kemal Kılıçdaroğlu emeklilik planını açıkladı! 'Kaos, Erdoğan'a fayda sağlar' uyarısı yaptı
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin saygın yayınlarından TIME'a verdiği söyleşide, emeklilik planını açıkladı. Bakın 74 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun torunlarıyla ilgili planı ne?
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin saygın yayınlarından TIME'a verdiği söyleşide, "Bu, otoriter yönetime karşı demokrasiyi savunanların seçimidir" dedi. ABD dergisi, Kılıçdaroğlu'nu, "Erdoğan'ın yenebilecek adam" diye tanıttı.
TIME dergisi, "Milyonlarca Türkün Kılıçdaroğlu'nu, Erdoğan'ın devlet üzerindeki neredeyse tam kontrolünü bitirmenin ve daha dengeli bir yönetim sistemini geri getirmenin son umudu olarak gördüğünü" ifade etti.
Söyleşide "Baskıcı yönetimi Demokratik yollarla sonlandıracağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Uzun yıllar sevdiğimiz ve şimdi elimizden kaçmakta olan demokrasiyi tekrar ihdas etmeliyiz" diye konuştu.
Türkiye'nin ABD, NATO ve Avrupa Birliği'yle ilişkilerini tekrar inşa edeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi tekrar medeni dünyanın bir parçası yapacağız" ifadelerini kullandı.