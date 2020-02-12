Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ve Meral Akşener eski vekilin cenaze törenindeydi
TBMM'de, hayatını kaybeden eski MHP Osmaniye Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Türkoğlu için düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.
Ankara'da ilik kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Hasan Hüseyin Türkoğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.
19
Akşener taziyeleri kabul etti
Cenaze töreninde, Türkoğlu'nun özgeçmişi okunarak dua edildi. Ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Türkoğlu'nun ailesiyle birlikte taziyeleri kabul etti.
29
Türkoğlu'nun cenazesi, 13 Şubat Perşembe Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Merkez Camii'nde öğle vaktinde kılınacak namazın ardından Çamiçi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
39
Törene kimler katıldı?
Törene, ailesinin yanı sıra CHP, MHP, İYİ Parti Genel Başkanları, Meclis Başkanvekili Celal Adan, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş...
49