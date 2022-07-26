Kemal Doğulu'dan şok eden itiraf! ''Sokakta yürüyen insanları...''
Moda tasarımcısı ve DJ Kemal Doğulu itirafıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz gün Bebek'te yeni açılan bir mekanda sahne alan Doğulu, söyledikleriyle adeta şok etti. Sokakta yürüyen insanları incelediğini söyleyen ünlü modacı, bakın başka neler söyledi...
Ünlü modacı ve DJ Kemal Doğulu, geçtiğimiz gün sahne aldığı Bebek'te insanları eğlendirdi. Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Doğulu sokakta yürüyen insanları incelediğini ve eleştirdiğini itiraf etti. İşte gündeme bomba gibi düşen diğer açıklamaları..
Modacı ve DJ Kemal Doğulu, önceki gece Bebek'te yeni açılan bir mekanda sahne aldı. Doğulu, "Bodrum'dan hemen uçağa binerek geldim, işimi severek yapıyorum. Günde iki kez sahne almaya çalışıyorum" dedi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kemal Doğulu, modacı olmanın daha ağır bastığını belirterek, "DJ’lik mesleğini de seviyorum ama moda benim hayatımın her yerinde var" açıklamasını yaptı.
"İnsanların kıyafetlerine bakıyorum; 'şık mı, rüküş mü?' diye çok inceliyorum" diyen 42 yaşındaki Doğulu, sokakta yürüyen insanlara bu konuda eleştiriler yaptığını söyledi.