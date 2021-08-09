Kemal Doğulu'dan Afgan mülteciler ve Suriyeliler hakkında küfürlü paylaşım: İnsanı zorla...
Kemal Doğulu'dan Suriyeliler, Afgan mülteciler ve kaçak girişler hakkında Instagram hesabından küfürlü paylaşım: İpini koparan boş beleş kim varsa memleketimde. Lütfen s..tirip gitsinler memleketimizden. Ülkemde mülteci istemiyorum...
Afgan mültecilerle ilgili sosyal medyadan yükselen tepki paylaşımları akımına ünlülerin kuaförü olarak da bilinen ve moda programlarının bilindik yüzü Kemal Doğulu da dahil oldu. Doğulu, kişisel Instagram hesabından küfürlü ifadelerle Afganları ve Suriyelileri Türkiye'de istemediğini ifade etti.
Doğulu, bir Afganlının sosyal medyada yaptığı skandal açıklamaların ekran görüntüsünü paylaştığı Instagram hikayesinde çok sert sözlerle göndermelerle tepkisini ifade etti.
Doğulu, Instagram'dan paylaştığı hikayelerde sırayla şöyle tepkiler verdi...