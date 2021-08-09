Kemal Doğulu'dan Afgan mülteciler ve Suriyeliler hakkında küfürlü paylaşım: İnsanı zorla...

Afgan mültecilerle ilgili sosyal medyadan yükselen tepki paylaşımları akımına ünlülerin kuaförü olarak da bilinen ve moda programlarının bilindik yüzü Kemal Doğulu da dahil oldu. Doğulu, kişisel Instagram hesabından küfürlü ifadelerle Afganları ve Suriyelileri Türkiye'de istemediğini ifade etti.