Kemal Doğulu Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı yorum yağdı
Doya Doya Moda programından ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'i makyajsız bir halde paylaşınca sosyal medya sallandı.
Kemal Doğulu, jüri üyesi olduğu Doya Doya Moda programından ayrıldı. Doğulu'nun yeni adresi Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen oldu. TV8 ekranlarına veda eden Doğulu, gözyaşları içinde Doya Doya Moda'dan ayrıldı.
Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde veda konuşması yaparken gözyaşlarına hakim olamayan Doğulu, bir de Instagram hesabından paylaşım yaptı.
Jüri arkadaşları Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Kemal Doğulu "Canısılar" notunu ekledi. Fotoğrafta Sever'in makyajsız olduğunu gören sosyal medya kullanıcıları "Seray'ı harcamışsın" yorumunu yaptı.
Fotoğrafı gören Seray Sever ise "Canım" yazarak birçok kırmızı kalp koydu.