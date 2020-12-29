Kemal Doğulu Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı yorum yağdı

Jüri arkadaşları Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Kemal Doğulu "Canısılar" notunu ekledi. Fotoğrafta Sever'in makyajsız olduğunu gören sosyal medya kullanıcıları "Seray'ı harcamışsın" yorumunu yaptı.