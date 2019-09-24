Kemal Doğulu canlı yayında 500 bin TL dolandırıldığını açıkladı bakın kim yapmış
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olarak katılan Kemal Doğulu, "Kardeşim gibi seviyordum" dediği kişinin kendisini nasıl dolandırdığını anlattı.
Modacı ve şarkıcı Kadir Doğulu, uzun süren sessizliğinin ardından bugün olay yaratan açıklamalarda bulundu. Çok sevdiği, kardeşi gibi gördüğü arkadaşını önce asistanı, ardından da menajeri yapan Doğulu, o kişinin dolandırıcı olduğunu söyledi.
Menajeri tarafından 500 bin TL dolandırılan Doğulu, 2. Sayfa'da olayı şu şekilde anlattı:
- "Antalya’da bir organizasyon vardı, fırtına çıktığı için sahne alamadım. Menajerim, mekanın sahibine gidip 'Kemal bey çıkmadı ama parasını istiyor' demiş."
"Mekânın sahibi arkadaşım. Beni aradı, 'Böyle bir şey var doğru mu?' diye sordu. Yıllardır bu şekilde yapıyormuş."
1,5 yıl bu işi yaptı: "Çalıştığım kanalda tanıştım bu kişiyle, şoförlüğümü yapıyordu. Çok sevdim, kardeşim gibi gördüm önce asistanım sonra da menajerim yaptım. 1-1,5 yıl kadar yaptı bu işi."