Kemal Doğulu canlı yayında 500 bin TL dolandırıldığını açıkladı bakın kim yapmış

1,5 yıl bu işi yaptı: "Çalıştığım kanalda tanıştım bu kişiyle, şoförlüğümü yapıyordu. Çok sevdim, kardeşim gibi gördüm önce asistanım sonra da menajerim yaptım. 1-1,5 yıl kadar yaptı bu işi."