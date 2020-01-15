Kemal Ayvaz'la evliliğinde kriz çıkan Hanife Gürdal bombayı patlattı fotoğrafları silmişti
Geçtiğimiz ay Kemal Ayvaz'la evlenen Hanife Gürdal, eşiyle fotoğraflarını silmenin ardından evlilik bombasını patlattı.
İzdivaç programlarıyla adından bahsettiren ardından başörtüsünü çıkarmasıyla sosyal medyada bir hayli gündem olan Hanife Gürdal, geçtiğimiz ay bir süredir ilişki yaşadığı Kemal Ayvaz ile evlenmiş, ani evlilik herkesi şaşırtmıştı.
Geçtiğimiz ay sadece nikah yapan düğünü ise daha sonra yapacaklarını açıklayan Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz'ın geçtiğimiz hafta bir anda fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silmeleri ise evlilikte kriz çıktığı iddialarını doğurmuştu.
Gürdal'ın fotoğrafları silmesinin ardından yaptığı manidar paylaşımlar da dikkatleri üzerine çekmesine sebebp olurken fenomen gelin adayı bombayı patlattı.
Son günlerde sürekli sevme ve değer verme konularıyla ilgili özlü sözler paylaşan Hanife Gürdal, bu sefer de kendi fotoğrafını paylaşarak düğün müjdesi verdi.