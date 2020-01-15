Kemal Ayvaz'la evliliğinde kriz çıkan Hanife Gürdal bombayı patlattı fotoğrafları silmişti

Geçtiğimiz ay sadece nikah yapan düğünü ise daha sonra yapacaklarını açıklayan Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz'ın geçtiğimiz hafta bir anda fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silmeleri ise evlilikte kriz çıktığı iddialarını doğurmuştu.