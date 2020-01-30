Kemal Ayvaz'la evli olan Hanife Gürdal düğün bombasını patlattı
Kemal Ayvaz ile evlenen Hanife Gürdal'ın boşanacağı iddiaları konuşulurken bombayı Instagram hesabından patlattı.
Evlilik programlarıyla tanınan ardından başını açmasıyla sosyal medyanın gündemine oturan Hanife Gürdal, geçtiğimiz aylarda aniden evlenmesiyle takipçilerine şok yaşatmıştı. Fotoğrafçı Kemal Ayvaz'la hamile olduğu için evlendiği iddialarıyla dalga geçen Gürdal, bir anda kocasıyla fotoğraflarını silince ise ayrılacağı konuşulmuştu.
Geçtiğimiz günlerde kendi fotoğrafını paylaşarak düğün müjdesi veren Hanife Gürdal, bu kez düğün davetiyesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Hanife Gürdal, Instagram hesabının hikayeler kısmından düğün davetiyesini paylaştı. Gürdal ve Ayvaz çifti,2 Şubat'ta İzmir'in Torbalı ilçesinde dünyaevine girecek.
Öte yandan yalnız olduğu bir fotoğrafı paylaşan Hanife Gürdal, "Trabzon'da olacak düğünüm için gelsin bu post. Bekarken kepçe kazan misali gezdikçe gezdiğim memlekete şimdi düğünümü yapmaya geliyorum" notunu düştü.