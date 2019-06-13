Kelek karpuza son!! Mükemmel karpuzu seçmenin en basit yolu
az sıcaklarında bandıra bandıra yiyebileceğimiz, tatlı mı tatlı sulu mu sulu olgun bir karpuzu seçebilmeyi şansa bırakmamak lazım. Birçoğumuz karpuz seçerken birkaç şaplak atıp, o tok sesi duyunca kasaya yöneliyoruz ama asıl dikkat etmemiz gereken önemli noktaları kaçırıyoruz. Ancak birkaç küçük tüyoyla artık biz de kesmek zorunda kalmadan karpuzun iyi olup olmadığını anlayabiliriz!
MYNET'in haberine göre iyi karpuz alırken dikkat edilmesi gerekenlerin anlama yöntemleri
Karpuz seçerken birkaç şaplak atıp, o tok sesi duyunca kasaya yöneliyoruz ama asıl dikkat etmemiz gereken önemli noktaları kaçırıyoruz. Ancak birkaç küçük tüyoyla artık biz de kesmek zorunda kalmadan karpuzun iyi olup olmadığını anlayabiliriz!
Bu noktaya dikkat!
Karpuzun dip kısmının rengi ne kadar sarıya yakın olursa alacağınız karpuz da o kadar tatlı olur. Yani o bölgenin beyaz olmamasına dikkat edin.
Kabuktaki yüzey önemli...
Karpuz yüzeyindeki kahverengi noktalar ve çizikler karpuz büyürken çiçeğinin arılar tarafından çokça ziyaret edildiğini gösterir. Tozlaşma denilen bu doğal olay ne kadar çok olursa karpuz o kadar tatlı oluyor. Kahverengi benekli, çizikli karpuzları kaçırmayın
Oval ve top karpuzlar...
Birçok kişi çiftçilerin karpuzları şekillerine göre ayırt ettiklerini bilmez. İnce, uzun olan karpuzlar bol suluyken daha yuvarlak olanları tatlı oluyor.