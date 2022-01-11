'Keko erkek' seven ve Rapçi Uzi ile aşk yaşayan Aleyna Tilki'ye sevgilisinin konserinde narkotik baskını şoku
'Keko erkeklerden hoşlandığını' açıklamasının ardından Rapçi Uzi lakaplı Utku Yalçınkaya ile aşk yaşamaya başlayan Aleyna Tilki, sevgilisinin konserini narkotik polisinin basmasıyla neye uğradığını şaşırdı!
14 yaşında şöhreti yakalamasıyal her adımı olay olan ve magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Aleyna Tilki, yaklaşık üç haftadır birlikte olduğu rapçi sevgilisi Uzi'nin konserine gitti. Daha önce verdiği bir röportajda 'keko erkek istediğini' söyleyerek tepki çeken Aleyna Tilki, sevgilisi Uzi'nin konseri boyunca bir dakika yerine oturmadı ve çok eğlendi ancak eğlencenin sonu narkotik polisinin baskını ile bitti.
Konseri narkotik polisleri bastı
Popçu Aleyna Tilki ile aşk yaşayan Uzi lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Sahnede uyuşturucuyu özendirecek sözler sarf ettiği gerekçesiyle konseri narkotik polisleri bastı.
Uzi'nin sahnede uyuşturucuyu özendirdiği öne sürüldü
Uzi lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya'nın, sahnede uyuşturucuyu özendirecek sözler sarf ettiği öne sürüldü. Bu gelişme sonrası konseri narkotik polisler bastı. Utku Yalçınkaya, ekipler tarafından sorguya alındı.
Uzi ve Aleyna Tilki birlikte görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti. Konserde maske ve mesafe kuralı hiçe sayıldı.