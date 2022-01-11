'Keko erkek' seven ve Rapçi Uzi ile aşk yaşayan Aleyna Tilki'ye sevgilisinin konserinde narkotik baskını şoku

14 yaşında şöhreti yakalamasıyal her adımı olay olan ve magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Aleyna Tilki, yaklaşık üç haftadır birlikte olduğu rapçi sevgilisi Uzi'nin konserine gitti. Daha önce verdiği bir röportajda 'keko erkek istediğini' söyleyerek tepki çeken Aleyna Tilki, sevgilisi Uzi'nin konseri boyunca bir dakika yerine oturmadı ve çok eğlendi ancak eğlencenin sonu narkotik polisinin baskını ile bitti.