Kegel egzersizleri hangi durumlarda nasıl yapılır?

Kegel egzersizi nedir?

Kegel egzersizleri, pelvik kasların güçlenmesini sağlayan sıkma ve gevşeme egzersizleridir. Pelvis ya da diğer adıyla leğen kemiğinin üzerinde yer alan bu kaslar; bağırsak, mesane ve üreme organlarının yerini sabitler. Bu kasların çeşitli nedenlerden dolayı gevşemesi sonucu, bağırsak ve mesane hareketlerini kontrol edememe durumu ortaya çıkar. Pelvik taban kaslarında gevşeme olan kişiler, gaita (dışkı) ve idrar kaçırma gibi problemlere neden olur.