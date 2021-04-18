Kegel egzersizleri hangi durumlarda nasıl yapılır?
Kegel egzersizleri; pelvis içerisinde yer alan mesane, bağırsak ve genital organların yerini sabitleyen ve hareketlerini kontrol eden kasları güçlendirmeye yarıyor. Peki kegel egzersizleri nasıl yapılır? Gelin haberimize bir göz atın.
Kegel egzersizi nedir?
Kegel egzersizleri, pelvik kasların güçlenmesini sağlayan sıkma ve gevşeme egzersizleridir. Pelvis ya da diğer adıyla leğen kemiğinin üzerinde yer alan bu kaslar; bağırsak, mesane ve üreme organlarının yerini sabitler. Bu kasların çeşitli nedenlerden dolayı gevşemesi sonucu, bağırsak ve mesane hareketlerini kontrol edememe durumu ortaya çıkar. Pelvik taban kaslarında gevşeme olan kişiler, gaita (dışkı) ve idrar kaçırma gibi problemlere neden olur.
Kegel egzersizinin faydaları
Pelvik taban kaslarının zayıflaması sonucu kadınlarda, pelviste yer alan organlar vajinadan sarkabilir. Bu oldukça rahatsız edici bir durumdur. Pelvik organ prolapsusu adı verilen bu durumun düzeltilmesinde cerrahi yöntemler kullanılabilir. Kegel egzersizi yapmak, pelvik kasları güçlendirdiğinden organların yerinin sabitlenmesini sağlar, sarkma oluşumunu engeller.
Kegel egzersizi için pelvik kaslarınızı tanıyın
Kadınların egzersize başlayabilmek için öncelikle pelvik kaslarını tanıması ve yerlerini öğrenmesi gerekir. Bunu yapabilmek için en iyi yöntemlerden birisi, idrar yaparken idrar akışını durdurmaktır. İdrar akışını durdurmak için kasılan kaslar, pelvik taban kaslarıdır.
Pelvik kaslarını tanıyan kadınlar; bu kaslara sık- gevşet, tut- bırak şeklindeki hareketlerle kullanmalıdır. Örneğin kasların 3 saniye kasılması ardından da 3 saniye bırakılması güzel bir egzersiz olabilir. Egzersizleri yaparken karın, uyluk ya da kalça kasları kasılmamalıdır.