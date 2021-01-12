Kefaret'te seyirciyi üzen ayrılık! Star TV'de o diziye transfer oldu
Fox TV'nin sevilen dizisi Kefaret'te seyirciyi üzen ayrılık yaşandı. Sevilen oyuncu Star TV'ye transfer oldu.
İlk bölümü 22 Kasım'da seyirci karşısına çıkan Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanan Kefaret dizisi kısa sürede seyircinin beğenisi kazandı. Reytinglerde zirveye oynayan dizi ilk 5'teki pozisyonunu korumaya devam ediyor.
Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un yer aldığı Kefaret sürükleyici hikayesiyle seyirciyi ekrana kilitlerken geçtiğimiz haftalarda kadrosuna Ayşe Tunaboylu, Hakan Yufkacıgil ve Yusuf Atala'yı katmıştı
Sevilen dizinin hayranlarını üzecek ayrılık haberi geldi.
Dizide Nil karakterini canlandıran Ege Kökenli Kefaret dizisinden ayrıldı.