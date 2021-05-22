Kefaret'in başrolü Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay'la dudak dudağa paylaştı
Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabı Instagram'dan sevgilisi Necati Kocabay'la dudak dudağa pozunu paylaştı.
Şimdilerde FOX TV'de Mert Fırat ile beraber Kefaret dizisinde oynayan Nurgül Yeşilçay, bir süredir Necati Kocabay'la beraber, hatta ikili evlenmeyi de düşünüyordu fakat pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldılar.
Kefaret dizisindeki performansının yanı sıra sosyal medyada da ilgiyle takip edilen Nurgül Yeşilçay, Instagram'daki paylaşımlarıyla da beğenileri topluyor. Hayatını "N.Ö. ve N.S." (Necati'den önce - Necati'den sonra) diye ayırmak gerektiğini söyleyen ünlü oyuncu, sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafla da çok beğenildi.
Nurgül Yeşilçay, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı. İkilinin bu pozları hayranları tarafından epey beğenildi.
Öte yandan Necati Kocabay'la tanışmadan önce çok daha karmaşık ilişkiler yaşadığını söyleyen Nurgül Yeşilçay, şunları söylemişti:
"40 yaşına geldiğimde mutfakta tek başımaydım ve dedim ki, 'Yapmayacağım, böyle saçma sapan ilişkiler yaşamak istemiyorum. Sonra Necati ile tanıştım. Bir arkadaşımız tanıştırdı. En çok dikkatimi çeken kibar olmasıydı.''