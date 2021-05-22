Kefaret'in başrolü Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay'la dudak dudağa paylaştı

Öte yandan Necati Kocabay'la tanışmadan önce çok daha karmaşık ilişkiler yaşadığını söyleyen Nurgül Yeşilçay, şunları söylemişti:

"40 yaşına geldiğimde mutfakta tek başımaydım ve dedim ki, 'Yapmayacağım, böyle saçma sapan ilişkiler yaşamak istemiyorum. Sonra Necati ile tanıştım. Bir arkadaşımız tanıştırdı. En çok dikkatimi çeken kibar olmasıydı.''