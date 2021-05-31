Kefaret Menajerimi Ara Survivor Milyoner Çok Güzel Hareketler 2'ye reyting şoku

Ceyda ve Dicle yüzleşirken Ceyda oyuncusunu çaldığı için Dicle'ye oldukça öfkelidir. Öte yandan Kıraç Ceyda ve Dicle arasında yaşananlardan dolayı Dicle'yi sorguladı. Dicle Barış ile romantik anlar yaşadığı Menajerimi Ara reytinglerde ilk 10'a giremedi.