Kefaret Menajerimi Ara Survivor Milyoner Çok Güzel Hareketler 2'ye reyting şoku
30 Mayıs 2021'in reyting sonuçları Menajerimi Ara, Survivor, Kefaret, Çok Güzel Hareketler 2 ve Kim Milyoner Olmak İster'i hüsrana uğrattı.
Sinan, Mehdi’yi tuzağa düşürür. Ayşe Hanım büyük sırrını açıklar. Zeynep, Sude’yi kaybetmemek için Selena’yı oyuna getirdi. Fulya’nın Selena için başka planları vardı. Arzu bebeğini kaybetme tehlikesi geçirdiği Kefaret reytinglerde zirve yarışından koptu.
Kanal D'nin vazgeçilmez programlarından Çok Güzel Hareketler 2 dün akşam yayınlanan bölümüyle reytinglerde hüsrana uğradı.
Ceyda ve Dicle yüzleşirken Ceyda oyuncusunu çaldığı için Dicle'ye oldukça öfkelidir. Öte yandan Kıraç Ceyda ve Dicle arasında yaşananlardan dolayı Dicle'yi sorguladı. Dicle Barış ile romantik anlar yaşadığı Menajerimi Ara reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Heyecanlı anların yaşandığı program reytinglerde ilk 10'a giremedi.