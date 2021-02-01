Kefaret Hercai Arıza'ya fark atıp ilk sıraya yerleşti! Zirve bakın kimin oldu
Pazar günü reyting sonuçları açıklandı. Tablo Kefaret, Arıza ve Hercai dizilerini pek memnun etmedi. Zirveye yerleşen program ise herkesi şaşırttı.
Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanan Kefaret 22 Kasım'da seyirciyle buluşmuştu. Sürükleyici hikayesine rağmen Kefaret reytingde zirveyi bir türlü göremiyor.
3 sezondur ATV'de ekrana gelen Hercai yurtiçi ve yurtdışında büyük ses getirmişti. Cuma akşamları seyirciyle buluşan Hercai, kanal yönetimi tarafından alınan kararla pazar günü seyirciyle buluşmaya başlamıştı. Günü değişen Hercai eski reytinglerinin gerisinde kalmaya başladı.
Kadrosunda Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan gibi güçlü isimlerin yer aldığı Arıza, reyting tablosunda yerini korumaya devam ediyor. Arıza bir türlü reytingde zirveye yaklaşamıyor.
İşte pazar günü reyting sonuçları...
10 - Ana Haber (Kanal D)