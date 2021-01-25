Kefaret dizisinin başrolü Nurgül Yeşilçay evleniyor! Tarihi bakın nasıl belirleyecek
Mert Fırat ile Kefaret dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay, Necati Kocabay'la evlilik planlarını anlattı. Nikah tarihini belirleme yöntemi ise şaşırttı.
Uzun bir süredir Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile mutlu bir ilişki yürütüyor. Hatta ikili, evlilik kararı da aldı fakat pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldı. Evlilik tarihi ile ilgili açıklamalarda bulunan Nurgül Yeşilçay, şunları söyledi:
''Pandemi biterse yazın düşünüyoruz. Kesin bir tarih yok. Ama geçenlerde astrolog Hande Kazanova ve Dinçer Güner’in programına konuk oldum, orada tarih verdiler. O zaman dilimine bakacağım.''
Yeşilçay'ın nikah tarihi için astrologlara danışacak olması şaşırtırken geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Necati Kocabey hakkında şunları söylemişti:
'Hayatımı N.Ö. ve N.S. diye ayırmamız lazım öncelikle. Eniştenizden önce ve sonra. Necati’den önce çok daha karmaşık ilişkiler yaşıyordum.''
''40 yaşına geldiğimde mutfakta tek başımaydım ve dedim ki, yapmayacağım, böyle saçma sapan ilişkiler yaşamak istemiyorum. Sonra Necati ile tanıştım. Bir arkadaşımız tanıştırdı. En çok dikkatimi çeken kibar olmasıydı.''