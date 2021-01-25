Kefaret dizisinin başrolü Nurgül Yeşilçay evleniyor! Tarihi bakın nasıl belirleyecek

Uzun bir süredir Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile mutlu bir ilişki yürütüyor. Hatta ikili, evlilik kararı da aldı fakat pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldı. Evlilik tarihi ile ilgili açıklamalarda bulunan Nurgül Yeşilçay, şunları söyledi: