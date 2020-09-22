Kefaret dizisine Kuruluş Osman'dan bomba transfer! Nurgül Yeşilçay'ın eşini oynayacak

FOX kanalında Kefaret dizisi başlıyor. Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan'ın oturacağı ve senaryosunu Mahinur Ergün’ün kaleme aldığı yeni dizi, Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlandı. Dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay ile Mert Fırat var. Dizide Yeşilçay'ın eşini oynayacak isim herkesi şaşırttı.