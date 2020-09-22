Kefaret dizisine Kuruluş Osman'dan bomba transfer! Nurgül Yeşilçay'ın eşini oynayacak
Fox TV'nin yeni sezonda merakla beklenen yapımları arasında yer alan Kefaret dizisine Kuruluş Osman'dan bomba bir katıldı.
FOX kanalında Kefaret dizisi başlıyor. Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan'ın oturacağı ve senaryosunu Mahinur Ergün’ün kaleme aldığı yeni dizi, Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlandı. Dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay ile Mert Fırat var. Dizide Yeşilçay'ın eşini oynayacak isim herkesi şaşırttı.
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Nurgül Yeşilçay, dizide özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi ''Zeynep'' karakterini canlandıracak.
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Mert Fırat ise dizide ''Başkomiser Sinan'' olarak izleyici karşısına çıkacak.
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Merakla beklenen dizisinin kadrosuna bomba bir isim dahil oldu.
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