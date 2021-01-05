Kefaret dizisinde FOX TV'yi madara eden hata izleyene pes dedirtti!

Dizi, müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile başlayan evliliklerinin kabusa dönüşmesini ve Zeynep'e aşık olan Sinan komiserin (Mert Fırat) bu aşk uğruna her şeyini kaybetmesini konu alıyor.