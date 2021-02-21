Kefaret dizisi FOX'ta isyan çıkardı izleyen pes artık dedi

İlk bölümünden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen FOX dizisi Kefaret bu akşam yeni bölümü ile seyircisiyle buluşacak. Çok önemli gelişmelerin yaşanacağı yeni bölümde alınan bir karar ise bu kadar da olmaz dedirtecek. İlk haftalarda reyting savaşı veren dizi özellikle son bölümleri ile yükselişe geçti ve kanalın yüzünü güldürdü.