Kefaret dizisi FOX'ta isyan çıkardı izleyen pes artık dedi
FOX'un yeni gözdesi Kefaret bu akşam 14. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin son fragmanını izleyen seyrici ise pes dedi. Dizide alınan karar sosyal medyaya taşındı. Peki Kefaret'te bugün neler olacak?
İlk bölümünden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen FOX dizisi Kefaret bu akşam yeni bölümü ile seyircisiyle buluşacak. Çok önemli gelişmelerin yaşanacağı yeni bölümde alınan bir karar ise bu kadar da olmaz dedirtecek. İlk haftalarda reyting savaşı veren dizi özellikle son bölümleri ile yükselişe geçti ve kanalın yüzünü güldürdü.
Dizi, müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile başlayan evliliklerinin kabusa dönüşmesini ve Zeynep'e aşık olan Sinan komiserin (Mert Fırat) bu aşk uğruna her şeyini kaybetmesini konu alıyor.
Dizinin kadrosunda Mert Fırat ve Nurgül Yeşilçay'ın yanı sıra Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenli, Ayşegül Cengiz gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.
Önemli gelişmelerin yaşanacağı 14. bölümde ise Sinan'ın n gizlice verdiği karar sosyal medyanın diline düştü. Peki Kefaret'te neler olacak birlikte bakalım...