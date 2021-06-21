Kefaret Baş Belası Survivor Menajerimi Ara'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu
20 Haziran 2021'in reyting sonuçları Survivor, Menajerimi Ara, Kefaret ve Baş Belası'nı hüsrana uğrattı.
Barış’ın Ceyda’yla çalışmaya başladığı haberi Ego Ajans’ta bomba etkisi yaratır. Ceyda hazırladığı yeni sözleşmeyle Dicle’nin en önemli oyuncularından ve sendikada önemli bir role sahip Gürgen Öz’ün kalbini hızla kazandığı Menajerimi Ara reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı Baş Belası dizisi ilk bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. Reytingleri alt üst eden dizi zirveyi kapamadı.
Zeynep Sinan’ı affetmekte zorlanmaktadır. Nil’in trajik ölümü Sinan’ı büyük bir bunalıma sürükler. Fulya, Emre’den gizli zora düşmüş kadınlara yardım etmeye başlar. Ahmet, Arzu’yu ararken yaralandığı Kefaret reytinglerde zirve yarışından koptu.
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de yarı final öncesi haftanın ikinci eleme adayı İsmail tarafından belirlendi. Heyecanın dorukta olduğu program reytinglerde zirve yarışından galip çıkamadı.
İşte pazar günü reytingleri...