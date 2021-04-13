Kefaret Arıza Survivor Menajerimi Ara Hercai reytinglerde çakıldı! Zirve bakın kimin
11 Nisan 2021'in reyting sonuçları pazar akşamının iddiaları programları Hercai, Menajerimi Ara, Arıza, Kefaret ve Survivor'u hüsrana uğrattı.
Ahmet hapse giren Arzu’yu kaybetmenin şokuyla geldiği Zeynep’in evinde de barınamaz ve Meltem’in yanına dönmek zorunda kaldığı Kefaret'in son bölümü reytinglerde zirve yarışından koptu.
Pazar akşamı güçlü rakipleri karşısında Hercai bu hafta da hüsrana uğradı. İlk iki sezonunda reyting zirvesinde başarı sağlayan dizi bu hafta ilk 10'a bile giremedi.
Dicle ve Ayla arasındaki gerilim artarken Barış, annesi ve Dicle arasında kaldı. Feris'in oyuncusunun bitmek bilmeyen hıçkırık krizi sette işlerin karışmasına sebep olduğu bölüm reytinglerde ilk 10'a giremeyen bir başka dizi oldu.
İlk bölümü 13 Eylül 2020'de ekrana gelen Arıza dizisinin ekran macerası uzun sürmedi. Düşük reytinglerin sonucu olarak 30. bölümüyle dün akşam ekrana gelen Arıza seyirciye veda etti. Final bölümüyle dizi dibe çakıldı.