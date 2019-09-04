Kediye işkence! Kanıyla çeşme mermerine yazı yazmışlar

Önümüzdeki süreç çok önemli. Her gün sabah akşam giderek, tedavisini yaptırıyorum. Hayati tehlikesi devam ediyor. Benim 'Boncuk'um ölebilir, içim parçalanıyor. Bir insan, savunmasız bir canlıya nasıl olur da böyle bir şey yapar; anlam veremiyorum" dedi.