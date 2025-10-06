Kedisinin yasını sürüyordu! Pop müziğin minik serçesi yürüyüşte görüntülendi
Uzun süredir ortalarda görülmeyen Sezen Aksu yürüyüşte görüntülendi. 16 yıldır yanından ayırmadığı kedisi Sütlü'yü kaybeden Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu derin bir yasa bürünmüştü. Aksu, günler sonra Kanlıca'da yürüyüş yaparken görüntülendi.
1975'ten bu yana bestelediği, sözlerini yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri olan Sezen Aksu, yıllar süren kariyer sessizliğini geçen haziranda bozdu.
Sekiz yıldır yeni albüm çıkarmayan 'minik serçe' lakabıyla bilinen sanatçı, 'Paşa Gönül Şarkıları' adlı albümüyle yeniden sevenlerinin karşısına çıktı. Ancak albüm sevinci, kısa sürede yerini derin bir hüzne bıraktı.
Sanatçının sokak stili dikkat çekti. 'Minik serçe' daha sonra yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.
KEDİSİNİ KAYBETMİŞTİ
Sezen Aksu'nun 16 yıldır yanında olan kedisi Sütlü hayatını kaybetti. Aksu bu kayıpla derin bir yasa büründü ve uzun süre evinden çıkmadı.