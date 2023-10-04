Kedisi 'Şans' memesini tırmalayınca kanser olduğu ortaya çıktı! 'Şans'ı sayesinde kurtuldu

- "Şans benim gerçekten şansım oldu"

Seden Baş, kedisi Şans'ın ona ikinci bir yaşam şansı verdiğine inandığını söyledi. Şans'ın çok hırçın bir kedi olduğunu ve kimseye yaklaşmadığını anlatan Baş, "Anneleri ölmüş yavrulardan bir tanesini sahiplendim. Şu an 6 yaşında. Çok zor bir dönemden geçiyordum. Bana uğur getirmesini istediğim için ona Şans adını verdim. Bana böyle bir hayat şansı vereceğini asla bilmiyordum." dedi.