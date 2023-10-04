Kedisi 'Şans' memesini tırmalayınca kanser olduğu ortaya çıktı! 'Şans'ı sayesinde kurtuldu
İZMİR'de yaşayan Seden Baş, "Şans" ismini verdiği kedisinin sürekli üstüne atlaması ve yatmasından kaynaklandığını düşündüğü göğsündeki şişlik nedeniyle başvurduğu hastanede, 3. evre kanser olduğunu öğrendi ve gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.
İzmir'deki bir hastanede sağlık memuru olarak görev yapan 30 yaşındaki Seden Baş, "Şans" isimli kedisinden kaynaklandığını düşündüğü göğsündeki şişlik için başvurduğu hastanede meme kanseri olduğunu öğrenip aldığı tedaviyle hayata tutundu.
Seden Baş, 6 yıl önce sokaktaki bir manav tezgahının altında bulduğu yavru kediyi sahiplendi ve ona sıcak bir yuva sundu. "Şans" ismini verdiği kedisinin, 1 yıl önce sürekli sağ memesinin üstüne yatması veya atlaması nedeniyle oluştuğunu düşündüğü şişlik nedeniyle hastaneye başvuran Baş, yapılan tetkikler sonrası meme kanseri olduğunu öğrendi.
Kemoterapi ve immünoterapi ile meme kanserini yenmeyi başaran Baş, tedavi sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak farkındalık oluşturuyor.
- "Şans benim gerçekten şansım oldu"
Seden Baş, kedisi Şans'ın ona ikinci bir yaşam şansı verdiğine inandığını söyledi. Şans'ın çok hırçın bir kedi olduğunu ve kimseye yaklaşmadığını anlatan Baş, "Anneleri ölmüş yavrulardan bir tanesini sahiplendim. Şu an 6 yaşında. Çok zor bir dönemden geçiyordum. Bana uğur getirmesini istediğim için ona Şans adını verdim. Bana böyle bir hayat şansı vereceğini asla bilmiyordum." dedi.