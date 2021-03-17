Kedinin tavla merakı Artvin'i şaşkına çevirdi: Bu nasıl olur
ARTVİN'de kedinin tavla merakı, kent halkında şaşkınlık uyandırdı. Kedinin tavla oynarmışcasına yaptığı hareketler büyük ilgi gördü.
Artvin’in Ardanuç ilçesinde yaşayan Baki Güven, soğuk bir havada kapının önünde bulduğu yavru kediyi evde besleme kararı aldı. Eşi Neşe Güven’in yardımıyla iki yıldır evlerinde kedi beslemeye başladılar.
Evin neşe kaynağı olan ‘Lila’ ismini verdikleri kedileriyle oldukça iyi vakit geçiren çift, kedinin tavlaya olan ilgisi karşısında şaşkına döndü.
Kedinin tavla oynarmış gibi hareket ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca görüntüler büyük ilgi gördü.
Görüntülerde ‘Lila’ isimli kedi, sahibinin tavlayı açar açmaz karşısına rakip olarak geçiyor. Sırasını bekleyen kedi, sahibinin hamlesinin ardından tavla pullarına patileriyle dokunarak, oynarmış gibi hareketler yapıyor. Görüntülerin sosyal medyaya yüklenmesinin ardından, tavla oynayan kedi ilçede büyük ilgi görmeye başladı.