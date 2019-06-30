Kedileri besleyen öğretmenin başına gelmeyen kalmadı

‘Bunlar bunu gösteriş için yapıyor, böyle kedi beslenmez, kedileri besleyerek mi bu hayvanlara çare bulacaksınız?’ şeklinde konuştu. Bende kedileri insan yerine koyduğumu kısırlaştırma bile yaptırdığımı bile söyledim. Kendisi birden sesini yükseltmeye başladı ‘buraya mama koyamazsın apartmana doğuruyor’ tarzında şeyler söyledi.