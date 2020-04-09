Kediler koronavirüsten enfekte olabiliyor
Yapılan bir araştırma, kedilere corona virüs bulaşma ihtimalinin köpeklerden çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. DSÖ, evcil hayvanların pandemideki rolünü araştırdıklarını kaydetti.
Hayvanların corona virüs ile etkileşimi konusu henüz netlik kazanmış değil. Yeni yapılan bir araştırma, kedilere corona virüs bulaşma ihtimalinin köpeklerden çok daha yüksek olduğunu ortaya koysa da insanların virüsü hayvanlara bulaştırabileceğini belirten Dünya Sağlık Örgütü, evcil hayvanların pandemideki rolünü araştırdıklarını açıkladı.
Dağ gelinciklerinin enfekte olma ihtimalini de ortaya koyan çalışmaya göre, köpekler, tavuklar ve ördeklerin enfekte olma ihtimali ise çok daha düşük.
Yapılan çalışmada kedilerin, solunum damlacıkları yoluyla birbirlerine virüsü bulaştırabilecekleri ifade ediliyor. Araştırmacılar kedilerin ciğerlerinde, burun ve boğazlarında yoğun lezyonlar tespit edildiğini, kedilerin gözlemlenmesi ile insanlarda virüsün ayırt edilmesi için yardımcı bir rol oynayabileceğini kaydetti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, evcil hayvanların corona virüs pandemisindeki rolünün detaylı olarak araştırıldığı belirtildi. DSÖ’den epidemiyolog Maria Van Kerkhove, şu ana kadar ellerinde olan verilere dayanarak, ‘’bulaştırmada evcil hayvanların bir rol oynadığını düşünmediklerini, ancak corona virüs taşıyan bir insan üzerinden enfekte olabileceklerini’’ kaydetti.