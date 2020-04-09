Kediler koronavirüsten enfekte olabiliyor

Hayvanların corona virüs ile etkileşimi konusu henüz netlik kazanmış değil. Yeni yapılan bir araştırma, kedilere corona virüs bulaşma ihtimalinin köpeklerden çok daha yüksek olduğunu ortaya koysa da insanların virüsü hayvanlara bulaştırabileceğini belirten Dünya Sağlık Örgütü, evcil hayvanların pandemideki rolünü araştırdıklarını açıkladı.