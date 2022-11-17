Kediciklerin ifadeleri gündem oldu! 8658 yıl ceza alan Adnan Oktar ifşaları bomba

"Bütün hanımlarımız çok iffetlidir"

Bir diğer kedicik Aylin Atmaca ise, "Bütün hanımlarımız çok iffetlidir. Bizi sevmek, bizi beğenmek zorunda da değilsiniz. Bizim için adil karar vermenizi istiyorum. Suçsuz olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyorum. Başta Adnan Bey ve tüm arkadaşlarımın beraatini talep ediyorum" sözleriyle beraat istedi.