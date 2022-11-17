Kediciklerin ifadeleri gündem oldu! 8658 yıl ceza alan Adnan Oktar ifşaları bomba
Kişisel suçlarından 891 yıl, örgüt yöneticisi olması nedeniyle toplam 8658 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar'ın kedicikleri ifadeleriyle gündem oldu.
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik bölge adliye mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen davada, mahkeme kararını açıkladı. Adnan Oktar'ın kişisel suçlarından 891 yıl hapisle cezalandırıldı. Ancak, örgüt yöneticisi olması nedeniyle üyelerin işlediği suçlardan da sorumlu tutulan Oktar, bu suçlarla birlikte toplam 8658 yıl hapis cezası aldı.
10 Kasım'da hakim karşısına çıkan Oktar'ın kediciklerinin ifadeleri yeniden gündeme geldi. İfadelerinde sürekli Adnan Oktar'a aşklarını dile getiren kadınlar, ifadeleriyle şaşkına çevirdi.
"Hem bizleri hem de Adnan Bey'i çok seviyorlar"
Tutuklu sanık Alev Babuna, "İnsanlar hem bizleri hem de Adnan Bey'i çok seviyorlar. Dua ediyorlar. Adnan Bey'in, arkadaşlarımın ve kendimin tahliyesini talep ederim" dedi.
"Bütün hanımlarımız çok iffetlidir"
Bir diğer kedicik Aylin Atmaca ise, "Bütün hanımlarımız çok iffetlidir. Bizi sevmek, bizi beğenmek zorunda da değilsiniz. Bizim için adil karar vermenizi istiyorum. Suçsuz olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyorum. Başta Adnan Bey ve tüm arkadaşlarımın beraatini talep ediyorum" sözleriyle beraat istedi.