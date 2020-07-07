Kediciklerden Adnan Oktar'a: Maşallah hocam çok güzelsiniz...

Duruşma sırasında Adnan Oktar’dan sonra en büyük ilgiyi örgütün yöneticilerinde olduğu iddia edilen Merve Büyükbayrak gördü. Büyükbayrak, üzerinde sarı, kırımızı, siyah ve turuncu renkli motiflerin bulunduğu bir elbiseyle duruşmaya çıktı. Arkadaşlarına “Elbisem nasıl” diye seslenen Büyükbayrak’a tutuksuz sanıklar, “Çok güzelsin Merve. Elbisen çok yakışmış. Seni çok seviyoruz” diye seslendi.