Kedicikler adliyeye böyle geldi neşeleri de makyajları da yerinde
ADNAN Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra geçtiğimiz Aralık ayında tahliye olan ve 'kedicikler' olarak bilinen kadınlar bugün görülen duruşma için Silivri'ye geldi.
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davanın görülmesine İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görülmeye devam ediliyor. Yaklaşık 2 ay önce adli kontrol şartıyla tahliye edilen ve 'Kedicikler' olarak bilinen tutuksuz sanık kadınlar da bugün görülen duruşmaya katıldı. Kediciklerin makyajları, kılık kıyafetleri ve neşeleri son derece yerinde olması dikkat çekti.
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Yaklaşık 2 ay önce adli kontrol şartıyla tahliye edilen Kedicikler, Silivri Kampüsü'ndeki bugün görülen duruşmaya katıldı.
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Kadınlar sabah saatlerinde özel araçlarıyla duruşma salonuna geldi.
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Kadınların duruşma salonu kapısı önünde birbirlerine sarıldıkları görüldü.
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