Kedicikler adliyeye böyle geldi neşeleri de makyajları da yerinde

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davanın görülmesine İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görülmeye devam ediliyor. Yaklaşık 2 ay önce adli kontrol şartıyla tahliye edilen ve 'Kedicikler' olarak bilinen tutuksuz sanık kadınlar da bugün görülen duruşmaya katıldı. Kediciklerin makyajları, kılık kıyafetleri ve neşeleri son derece yerinde olması dikkat çekti.