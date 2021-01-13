Kedicik Tülay Kumaşçı'dan Adnan Oktar'ın 10 bin yıllık hapis cezası almasına övgü!

Mahkeme Adnan Oktar'ın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'Siyasal veya askeri casusluk', 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım', '7 kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı', '27 kez nitelikli cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eziyet', 'eğitim hakkının engellenmesi', 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi' ve 'tehdit' suçlarını işlediğine kanaat getirerek önce 1075 yıl hapse mahkûm etti.