Kedicik mahkemede Adnan Oktar'a aşkını ilan etti! Yakıcı bir aşkla seviyorum, o cennetten gelen bir kuzu
ADNAN Oktar suç örgütü davası yeniden görülüyor. Duruşmaya Kedicik Merve Büyükbayrak'ın savnması damga vurdu. Erkek Kedicik Halil Hilmi Müftüoğlu ise Adnan Oktar'ı mahkeme salonunda 'Mahdi' ilan etti...
Adnan Oktar suç örgütü davasının duruşmasına 'Kedicik' Merve Büyükbayrak'ın sözleri damga vurdu. Daha önceki duruşmalarda Adnan Oktar'n cinsel hayatına övgüler dizen Kedicik Büyükbayrak, bu duruşmada da "Adnan beyi yakıcı bir aşkla seviyorum. O cennetten gelmiş bir kuzu gibi görüyorum" dedi. Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.
Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik hükmün istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı davada, tutuklu sanıkların mütalaaya karşı savunmaları alındı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen davanın 24. duruşmasına, Oktar'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Halil Hilmi Müftüoğlu, kendilerini bir araya getirenin inançları ve ortak davaları olduğunu belirterek, "Yaşam biçimimizi kimileri yadırgıyor olabilir ama bu bizim bir suç örgütü olduğumuzun varlığının delili değildir" deyip Adnan Oktar' Mehdi ilan etti:
Adnan Oktar'ı 'Mehdi' ilan etti
"Mehdiyet inancı adı üstünde dini bir inançtır. Dini inançlar suçlanamaz, suçlama konusu yapılamaz. İddianame ve mütalaada, bu anayasal hakkımızı çiğnemiş, suç işlemişlerdir. Benden başka hiç kimseyi ilgilendirmeyen bir konuda suçlanmaktayım. Evet, mehdiyet inancım vardır. Buna inanmak bir suç değildir."