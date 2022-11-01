Kedicik mahkemede Adnan Oktar'a aşkını ilan etti! Yakıcı bir aşkla seviyorum, o cennetten gelen bir kuzu

Adnan Oktar suç örgütü davasının duruşmasına 'Kedicik' Merve Büyükbayrak'ın sözleri damga vurdu. Daha önceki duruşmalarda Adnan Oktar'n cinsel hayatına övgüler dizen Kedicik Büyükbayrak, bu duruşmada da "Adnan beyi yakıcı bir aşkla seviyorum. O cennetten gelmiş bir kuzu gibi görüyorum" dedi. Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.