Kedi dili tatlısı nasıl yapılır iftar sonrası müthiş lezzet!
Kedi dili tatlısı nasıl yapılır? Kedi dili tatlısı malzemeleri nelerdir? İşte tadına doyamayacağınız bu lezzetin tarifi!
Malzemeleri
- 1 paket 24 lü kedi dili
- 1, 5 su bardağı ılık süt
- 2 yemek kaşığı şeker (tercihe göre)
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Kedidili tatlısı muhallebisi için:
- 2 çay bardağı un
- 1 litre süt
- Yarım çay bardağı nişasta
- 1 su bardağı şeker
- 1 paket vanilin
- 1 yemek kaşığı dolusu margarin ya da tereyağı
Kedidili tatlısı sosu için:
- 1 paket çikolata sosu
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Hazırlanışı
Kedidillerini ıslatmak için ılık süt hazırlıyoruz ve arzuya göre içerisine şeker katabilirsiniz. Cam dikdörtgen tepsiye ıslatılan kedidillerini sırayla dizin.
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Bir tencere de muhallebiyi hazırlayın. Vanilya ve margarin hariç bütün malzemeleri ekleyip kaynayana kadar sürekli karıştırın.
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